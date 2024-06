Problemi sulla Starliner, la Nasa ha rilevato tre perdite di elio sul taxi spaziale

Tre perdite di elio sono state rilevate su Starliner, il taxi spaziale della Boeing che è stato lanciato mercoledì e che è attualmente in viaggio verso la Stazione spaziale internazionale. Secondo quanto riporta la Nasa su X, una delle perdite era stata rilevata prima del lancio e giudicata non preoccupante, mentre le due successive si sono manifestate quando la navetta è arrivata in orbita. Dalla Nasa assicurano che la situazione rimane sotto controllo. Gli astronauti a bordo, Butch Wilmore e Sunita Williams, hanno chiuso due delle valvole coinvolte.