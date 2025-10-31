Un "pipistrello" cosmico vola nel cielo di Halloween

Quello che appare come un pipistrello è una struttura formata da vaste nubi di gas e polvere, all'interno delle quali l'energia rilasciata dalle stelle neonate eccita gli atomi di idrogeno facendoli brillare dell'intesa tonalità rossastra visibile nell'immagine. Distante diecimila anni luce, la struttura si trova tra le costellazioni meridionali del Compasso e del Regolo, coprendo un'area di cielo equivalente a quattro Lune piene. Il telescopio Vst è perfetto per catturare oggetti così grandi grazie ala sua fotocamera all'avanguardia da 268 megapixel.



L'immagine è stata ottenuta combinando osservazioni fatte usando diversi filtri: la maggior parte della figura del pipistrello e della sua tonalità rossa sono stati catturati nella lunghezza d'onda della luce visibile, mentre ulteriori dati ottenuti nell'infrarosso hanno aggiunto un tocco di colore all'interno delle parti più dense. Qui si trovano i filamenti scuri, che sembrano formare lo scheletro dell'animale: sono accumuli di gas più freddi e densi rispetto all'ambiente circostante e contengono polveri che bloccano la luce proveniente dalle stelle che si trovano dietro di essi.

