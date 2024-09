Astronomia, scoperta una nuova via per la formazione dei pianeti

Utilizzando il radiotelescopio Alma per studiare come si muove il gas nei bracci a spirale del sistema, gli astronomi hanno scoperto delle oscillazioni nella velocità del disco, una sorta di firma dell'instabilità gravitazionale, come spiega Giuseppe Lodato, coautore della ricerca presso il Dipartimento di Fisica dell'ateneo milanese. Il rilevamento dell'instabilità gravitazionale nel disco attorno ad AB Aurigae è una conferma diretta della via di formazione dei pianeti "dall'alto verso il basso", in cui il materiale presente nei dischi di gas e polvere che circondano le giovani stelle si frammenta in strutture a spirale a causa dell'instabilità gravitazionale, e tali frammenti poi si condensano in nuovi pianeti.