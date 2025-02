Il cielo dà spettacolo: in arrivo una parata di pianeti al completo

La parata non è però facile da osservare, come sottolinea l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. Al tramonto infatti Saturno, il primo della fila a Ovest, sarà bassissimo sull'orizzonte e dunque molto difficile da individuare ad occhio nudo, mentre le probabilità salgono con un binocolo. A seguire, a breve distanza, ci saranno Mercurio e Nettuno, e poi Venere, un po' più in alto rispetto agli altri tre. Allontanandosi verso Sud si incontreranno, infine, Urano, Giove e Marte. Ad aprire il corteo ci sarà anche la Luna, proprio accanto a Saturno.