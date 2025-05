Ecco il risveglio esplosivo di una stella "super-magnetica"

I ricercatori, guidati per la parte italiana da Michela Rigoselli dell'Inaf, sono riusciti a osservare in particolare la polarizzazione dei raggi X emessi dalla magnetar. La luce polarizzata è quella in cui le onde elettromagnetiche oscillano con un determinato orientamento, e non in modo disordinato come succede normalmente. Misurare come e quanto la luce è polarizzata offre indizi cruciali sulla sua origine e sull'ambiente che ha attraversato per giungere fino a noi, ed è quindi fondamentale per capire qualcosa in più sui fenomeni fisici che l'hanno generata.