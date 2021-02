Nasa, decifrato in 6 ore il messaggio segreto nel paracadute del robot Perseverance atterrato su Marte

" Osate cose grandiose ": è questo il messaggio nascosto nel paracadute del robot Perseverance che è stato decifrato in sei ore dagli utenti della Rete. Gli appassionati di Spazio si sono accorti del codice criptato una volta osservata l'apertura del paracadute che ha attutito l'atterraggio dell'apparecchio della Nasa su Marte . Il motto che in effetti è stato usato varie volte nei discorsi degli scienziati della missione Mars2020 è tratto da un discorso di Theodore Roosvelt e ben calza per l'impresa spaziale eccezionale.

La frase tratta da un discorso di Roosvelt del 1899 "Molto meglio è osare cose grandiose, conquistare gloriosi trionfi, anche se screziati dall'insuccesso, che entrare nei ranghi dei poveri di spirito che né gioiscono né soffrono molto, perché questi vivono nella grigia penombra che non conosce né la vittoria né la sconfitta", affermava il 26esimo presidente degli Stati Uniti nel 1899.

Il messaggio criptato usando il codice binario La frase scelta da tempo come motto dagli scienziati del Jet Propulsion Laboratory della Nasa si trova nascosta nell'alternanza di strisce bianche e rosse del tessuto, in cui sono rappresentate lettere dell'alfabeto in codice binario (il linguaggio formato da due soli simboli - 0 e 1 - in cui sono scritti i programmi per i computer). Gli utenti di Reddit e di Twitter si sono accorti che l'avvicendarsi di righe bianche e rosse nel paracadute sembrava essere stato "fatto apposta" e che ognuno dei cerchi concentrici nel tessuto rappresentava una parola. In realtà, l'alternanza tra strisce colorate ha anche un'utilità scientifica: serve infatti a verificare la corretta angolazione del paracadute.

L'ingegnere capo della Nasa: talvolta lasciamo messaggi nascosti A lanciare la ricerca era stato l'ingegnere capo della missione Nasa Allen Chen. "Talvolta lasciamo messaggi nei nostri lavori affinché gli altri li trovino, quindi vi invitiamo a fare un tentativo e a mostrarci quello che sapete fare", aveva detto Chen. Dopo che i detective della Rete hanno risolto l'Ester Egg (ossia il messaggio nascosto) l'ingegnere Adam Steltzner ha scritto un messaggio via Twitter. "Sembra che Internet abbia decifrato il codice in qualcosa come 6 ore! Oh Internet c'è qualcosa che non puoi fare? Per chi vuole solo sapere: eccolo", ha affermato postando la soluzione.

Gli altri Ester Egg In realtà non è l'unico codice criptato di Perseverance. Come fa notare The Verge, in una delle immagini rilasciate dal rover in settimana si vede, zoomando, un ritratto di famiglia dei rover marziani che include l'elicottero-drone Ingenuity della missione Mars 2020. A bordo di Perseverance si trovano anche microchip contenenti 10,9 milioni di nomi di appassionati di Spazio, che hanno partecipato a un concorso per inviare il proprio nome su Marte, e una piastra di alluminio con un'immagine del bastone di Asclepio (dio greco della Medicina) che supporta la Terra. Un omaggio al personale medico in prima linea contro la pandemia.