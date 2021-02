Marte, il 18 febbraio atterra la missione Nasa con l'elicottero Ingenuity

Nelle immagini vediamo un'illustrazione a cura della Nasa di Perseverance in una simulazione della discesa sul suolo marziano. In questa fase centinaia di eventi critici devono essere eseguiti alla perfezione e in tempi precisi al millesimo di secondo perché tutto vada bene nella fase di atterraggio, il 18 febbraio. Il laboratorio della Nasa nel Sud della California ha costruito Perseverance e guiderà le operazione. Una volta sul pianeta rosso, Perseverance cercherà forme di vita e raccoglierà campioni di roccia e di suolo prima di rientrare sulla Terra. Nell'ultima immagine, l'elicottero Ingenuity.

Alla ricerca di forme di vita - Insieme, le due macchine esploreranno la zona di atterraggio, il cratere Jezeero, alla ricerca di forme di vita. Lanciata il 30 luglio 2020, questa missione della Nasa è la terza che raggiunge il pianeta per scoprire quello che è il suo segreto più grande, dopo la missione Hope degli Emirati Arabi e la Tianwen-1 della Cina. La prima prevede una sonda in orbita e la seconda un orbiter più un lander e un rover, la cui discesa sulla superficie marziana è prevista in maggio.

Ingenuity, il drone-elicottero che volerà su Marte - Dal nome tecnico Mars Helicopter Scout e chiamato Ingenuity da una ragazza di 11 anni, il drone-elicottero pesa due chilogrammi, ha quattro zampe, una fusoliera che è una sorta di scatola dalle dimensioni di circa 20 centimetri per 16 per 14, rotori in fibra di carbonio lunghi poco più di un metro ed è equipaggiato con antenne, un pannello solare, sensori e telecamere. E' un dimostratore tecnologico con il compito di verificare la possibilità di praticare il volo a motore su Marte. In caso di successo, potrà aprire la strada a future missioni sul pianeta con elicotteri di seconda generazione.

Il 19 marzo il debutto del drone sul pianeta Ingenuity - ha affrontato il lungo viaggio verso Marte agganciato al rover Perseverance, protetto da uno scudo, e la data del suo primo volo è attualmente prevista il 19 marzo. La prima domanda riguarderà la capacità del veicolo di sopportare le basse temperature della notte marziana.