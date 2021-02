Corsa a Marte, la sonda Hope degli Emirati Arabi è entrata nell'orbita del Pianeta Rosso

La sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti è entrata nell'orbita di Marte: dopo aver viaggiato per 205 giorni e 494 milioni di chilometri, ha eseguito in modo automatico la complessa manovra di inserimento in orbita che l'ha portata a rallentare da 121.000 a 18.000 chilometri orari grazie all'accensione dei suoi sei motori Delta-V per 27 minuti. Dopo un black-out radio di circa 15 minuti, Hope ha inviato il segnale che ha confermato il successo della manovra.