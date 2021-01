Spettacolare passeggiata tra le stelle degli astronauti della Nasa: la magìa dell’aurora boreale

Sono moltissime le immagini straordinarie che arrivano dalla Stazione Spaziale Internazionale: un pezzo di altissima tecnologia "appeso" da più vent'anni nello spazio, 400 chilometri sopra la superficie terrestre. Ora sono gli astronauti Hopkins e Glover gli ultimi, in ordine di tempo, a infilarsi nelle tute per uscire sospesi, per ore, all'esterno della Stazione per installare una nuova antenna e una nuova piattaforma scientifica europea.