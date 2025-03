Fotografata la più piccola ed enigmatica luna di Marte

Durante il passaggio ravvicinato sono stati attivati tre degli strumenti a bordo di Hera: una telecamera che acquisisce immagini in bianco e nero nella luce visibile, uno spettrografo in grado di captare una gamma di colori che va oltre i limiti dell'occhio umano e che permette di analizzare la composizione minerale, e un'altra telecamera a infrarossi fornita dall'Agenzia spaziale giapponese (Jaxa), che capta le temperature superficiali rivelando alcune delle proprietà fisiche del soggetto.



"Questi strumenti sono stati testati in precedenza durante la partenza dalla Terra ma questa è la prima volta che li utilizziamo su una piccola luna lontana di cui sappiamo ancora molto poco, e i risultati potrebbero essere interessanti", dice Michael Kueppers, ricercatore dell'Esa che partecipa alla missione.