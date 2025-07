Tutto pronto per il lancio di Crew 11, la missione verso la Stazione spaziale

Crew 11 è la nuova missione che dovrà portare in orbita, per una missione di almeno sei mesi ma che potrebbe essere prolungata a otto, quattro nuovi astronauti sulla Iss. In particolare gli americani Zena Cardman, nel ruolo di comandante, e il pilota Mike Fincke per la quarta volta in orbita, il russo Oleg Platonov, e il giapponese specialista di missione Kimiya Yui, alla seconda volta sulla Iss. Dopo un primo annullamento del test di accensione statico del razzo, con l'attivazione dei motori ma con il razzo ancorato alla piattaforma di lancio, a causa di un problema ai sistemi della piattaforma, il test si è poi svolto con successo il giorno successivo e ora è tutto pronto alla partenza fissata alle 18:09 ora italiana.