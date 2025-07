Starliner, Nasa: il prossimo volo del "taxi spaziale" sarà nel 2026 e senza equipaggio

Il "taxi spaziale" della Boeing, Starliner, rimane ancora fermo ai box. Il prossimo volo non avverrà prima del 2026 e molto probabilmente non trasporterà astronauti. Lo ha preannunciato la Nasa in una conferenza stampa in cui è stato fatto il punto sui nuovi test a cui sarà sottoposto il veicolo dopo i problemi tecnici riscontrati nel primo volo di prova con equipaggio della scorsa estate, quando Suni Williams e Butch Willmore rimasero sulla Stazione spaziale internazionale per nove mesi invece che una manciata di giorni. La Boeing ha già apportato diverse modifiche a Starliner, come nuove guarnizioni per tappare le perdite di elio e barriere termiche per evitare il surriscaldamento dei propulsori.