La "porta" su Marte impazza sul web: ecco perché è una "fake news" (ma le foto sono vere)

La foto scattata il 7 maggio su Marte dal rover Curiosity della Nasa che mostra un'apertura estremamente simile alla porta di un rifugio o di alcune tombe delle civiltà antiche terrestri all'interno della parete rocciosa ha scatenato la fantasia del web.

Il pensiero è andato subito agli alieni. In realtà, come gli esperti avevano sottolineato fin da quando è circolata la notizia, non si tratta di una porta, bensì una spaccatura nella roccia.