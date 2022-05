C'è una porta su Marte, ma non è per marziani: la foto del rover Curiosity

La ricerca della vita extraterrestre ci porta spesso a umanizzare paesaggi in realtà del tutto naturali.

L'ultimo episodio è quello relativo a una foto scattata dal rover Curiosity della Nasa , che mostra un'apertura estremamente simile alla porta di una cripta o di un rifugio all'interno della parete rocciosa. In realtà, nonostante l'immagine in bianco e nero stimoli la fantasia e faccia pensare all'ingresso di un mondo marziano, altro non è che una spaccatura nella roccia.