Il telescopio Spitzer "scopre" una nuova famiglia di stelle

La parte scura dell'immagine, nel mezzo della fascia verde sulla sinistra, è piena di baby stelle, rappresentate da punti rossi e gialli. Costituiscono l'agglomerato chiamato Cepheus C, un vero e proprio "vivaio" stellare. A destra dell'immagine, c'è una seconda grande nebulosa con un altro ammasso stellare, noto come Cepheus B.



In basso a destra, c'è una stella blu con un raggio rosso di luce attorno ad esso. Gli astronomi la considerano una "stella in fuga": la barra rossa è un'onda d'urto che sfreccia attraverso il gas e la polvere circostanti.