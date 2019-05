Il rover Curiosity manda le immagini delle nuvole che avvolgono Marte

Quello di filmare le nuvole non è un semplice passatempo per Curiosity: tra un'esplorazione e l'altra del cratere Gale, il rover compie un'attività pianificata dai ricercatori della missione per studiare la dinamica dell'atmosfera di Marte.



I dati raccolti sulla superficie del pianeta rosso vengono confrontati con quelli raccolti dal lander InSight che si trova a circa 600 chilometri di distanza. Questo perché catturare le stesse nuvole da due punti panoramici, a esempio, può aiutare a calcolare la loro altezza.



Curiosity ha catturato le immagini durante una pausa dall'attività di perforazione che lo ha impegnato molto nel mese di maggio. Di recente ha infatti trapanato due rocce chiamate "Aberlady" e "Kilmarie", raccogliendo la maggiore quantità di minerali argillosi mai trovati durante la missione.



Il risultato dimostra che la regione, posizionata su uno dei fianchi del Monte Sharp e che si chiama Unità di argilla, ha ben meritato il suo nome. L'argilla si forma in presenza di acqua e secondo i ricercatori è probabile che le rocce nella zona si siano formate negli strati di fango di antichi laghi, dove l'acqua interagendo con i sedimenti ha lasciato un'abbondanza di argilla nelle rocce.