Spazio, scoperto un pianeta neonato: ha solo 5 milioni di anni

Un pianeta appena nato, con un’età stimata di soli 5 milioni di anni, è stato fotografato all’interno di un sistema planetario ancora in formazione. L'immagine straordinaria è stata ottenuta grazie al Very Large Telescope dell’Osservatorio Europeo Australe, situato nel deserto di Atacama, in Cile. Il pianeta, denominato Wispit 2b, si trova immerso in un disco di gas e polveri che circonda una giovane stella. La scoperta, pubblicata sulla rivista Astrophysical Journal Letters, è il risultato di un lavoro guidato da Richelle van Capelleveen, dell’Università di Leiden nei Paesi Bassi. Wispit 2b ha dimensioni simili a Giove, ma si distingue per la sua orbita estremamente ampia: si trova a circa 380 unità astronomiche dalla sua stella madre, cioè 380 volte la distanza tra la Terra e il Sole. Si tratta di un caso rarissimo: è solo la seconda volta che un pianeta viene osservato in una fase così precoce della sua evoluzione, orbitando attorno a una stella giovane simile al nostro Sole.