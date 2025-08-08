In viaggio verso Giove, il radar della missione Europa Clipper supera il test su Marte

La missione della Nasa Europa Clipper ha testato con successo il radar ideato per guardare sotto chilometri di ghiaccio. Il test è stato fatto durante il sorvolo di Marte dimostrando che lo strumento è pronto alla sua missione principale: scrutare sotto la crosta ghiacciata della luna di Giove Europa per cercare tracce di acqua liquida nel sottosuolo e capire se vi siano le condizioni e gli ingredienti per possibili forme di vita.