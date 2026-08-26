Dopo l'eclissi di Sole arriva quella di Luna, all'alba del 28 agosto

Uno spettacolo che questa volta premierà soprattutto chi si trova al Sud dell'Italia perché vista da nord, come a Milano, la Luna tramonterà prima che l'eclissi raggiunga il massimo, mentre chi sarà al sud potrà godere dell'eclissi fino quasi alle fasi finali. "A quell'ora la Luna sarà molto bassa sull'orizzonte occidentale, offrendo in alcune località la possibilità di fotografarla insieme a montagne, edifici o altri elementi del paesaggio" ha detto Masi. Ma quando la Luna, ancora parzialmente eclissata, sarà ormai prossima al tramonto, il cielo sarà già chiaro. "Questa condizione - ha aggiunto l'astrofotografa - potrebbe da un lato rendere più difficile la ripresa fotografica, per il minore contrasto tra la Luna e il cielo, ma dall'altro potrebbe regalare immagini molto particolari e suggestive". Inoltre, quando la Luna sarà molto bassa sull'orizzonte, la rifrazione atmosferica potrebbe deformarne il disco, facendola apparire leggermente schiacciata o ovale. "In condizioni favorevoli - ha concluso Masi - si potrebbe così ottenere un'immagine davvero insolita: una Luna ovale, parzialmente eclissata, immersa nella luce del crepuscolo".