Doppio passaggio vicino alla Terra di due enormi asteroidi

Doppio passaggo di asteroidi vicino alla Terra in meno di ventiquattro ore. Il primo, di larghezza tra i 120 e i 260 metri, è avvenuto il 14 settembre: Il secondo invece, che dovrebbe transitare intorno al pianeta nella giornata di domenica 15, secondo i dati dell'agenzia spaziale Usa sarebbe largo tra i 300 e i 600 metri (quasi due grattacieli come l'Empire State Building). In caso di impatto con il nostro pianeta potrebbe avere effetti devastanti.

Il corpo celeste dalle dimensioni maggiori, secondo i dati della Nasa, sarebbe largo tra i trecento e i seicento metri. Per rendere bene l'idea, la Torre Unicredit di Milano, il grattacielo più alto d'Italia, misura "solo" 231 metri. Nonostante le notevoli dimensioni, i due asteroidi vengono considerati di grandezza relativamente media.



"Piccoli asteroidi passano dalla Terra così vicino tutto il tempo", ha spiegato ancora Johnson. Per l'agenzia governativa il "grande" corpo celeste non rappresenterebbe una minaccia per il pianeta. Continuerà a orbitare attorno al Sole: il prossimo passaggio vicino al nostro pianeta è previsto per l'ottobre del 2038.