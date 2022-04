Dalla Terra è pronto un nuovo messaggio per ET: ecco le informazioni aggiornate

Due telescopi per inviare il messaggio -

Gli autori dello studio hanno già individuato anche i due telescopi che raccoglieranno l'eredità di quello di Arecibo, che inviò il primo messaggio ed è ora distrutto: l'Allen Telescope Array in California, frutto di una collaborazione tra Seti (l'organizzazione scientifica dedicata alla ricerca della vita intelligente extraterrestre) e Università di Berkeley, e il Five-Hundred-Meter Aperture Spherical Radio Telescope in Cina, gestito dall'Accademia Cinese delle Scienze e che collabora con il Seti.

Numeri e nozioni matematiche -

Ma cosa contiene questo messaggio destinato a eventuali forme di vita extraterrestri? Il messaggio inizia introducendo il nostro sistema numerico e nozioni matematiche di base, per passare poi a spiegare l'idea del tempo. Altre informazioni riguardano la data in cui il messaggio è stato inviato dalla Terra, la struttura e la chimica del Dna e della vita come la conosciamo.

Uomo e donna stilizzati -

Ma non solo: le pagine finali, infatti, comprendono due disegni stilizzati di un uomo e una donna, una mappa della superficie terrestre, uno schema del nostro Sistema Solare e le sue coordinate, e infine le frequenze radio da utilizzare per rispondere. In attesa di capire se mai qualcuno lo riceverà e sarà in grado di comprenderlo...