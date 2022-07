Da una galassia lontana arriva un segnale che sembra battere come un cuore

Un lampo di onde radio che risulta essere il più costante e prolungato mai riscontrato, scoperto dalla collaborazione internazionale CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment), il radiotelescopio per il Consiglio Nazionale della Ricerca del Canada ( CNRC ).

Fonte misteriosa

stella di

neutroni

brillantezza maggiore

Nature

- La fonte del segnale non è stata ancora identificata. Si pensa possa trattarsi di una, e cioè nuclei collassati di stelle giganti dall'altissimo livello di densità. Queste stelle presentano un grado didi oltre un milione di volte rispetto a quelle studiate presenti nella nostra galassia. La scoperta è stata pubblicata dalla rivista scientifica inglese

Un cuore che batte

Daniele Michili

schema

regolare

cuore

- Il segnale, di una durata di circa tre secondi, è oltre mille volte superiore alla media. Il team di ricercatori che si è occupato della rilevazione, guidato dall'italiano, ha individuato - all'interno della brevissima tempistica di manifestazione del segnale - ulteriori esplosioni di onde radio. Queste si ripetono ogni 0,2 secondi, definendo unotalmenteda ricordare il battere di un. Gli studi sono stati svolti prima nella sede della canadese McGill University e, successivamente, al Massachussets Institute of Technology.

Rarità nello spazio

radio pulsar

magnetar

nuovo segnale

da un oggetto

più luminoso

- Il ricercatore Daniele Nichili ha dichiarato che "non ci sono molti oggetti nell'universo che emettono segnali così regolari". Tra questi, come ha affermato il capo della squadra che si è occupata delle rilevazioni, ci sono, ad esempio, le- stelle di neutroni che sembrano pulsare mentre girano su loro stesse, emettendo lampi radio - o le- stelle di neutroni in cui i lampi radio sono dovuti a campi magnetici dall'alto grado d'intensità. Ilderiverebbe, però,ancorarispetto a quelli già noti.