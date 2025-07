Nel cielo di luglio le stelle "disegnano" il triangolo estivo

Nel cielo di luglio tre stelle particolarmente brillanti disegnano l’inconfondibile "triangolo estivo", che accompagnerà tutta l'estate: sono Vega, Altair e Deneb: si tratta degli astri più luminosi di questo periodo, insieme ad Arturo della costellazione del Bootes. Come ricorda l’Unione Astrofili Italiani (Uai): lungo lo zodiaco potremo riconoscere, da Ovest a Est, le costellazioni della Vergine seguita da Bilancia, Scorpione, Ofiuco e Sagittario, la cui posizione indica anche il centro della Via Lattea. Da ricordare, inoltre, che il 3 luglio alle 22 ora italiana la Terra raggiunge l’afelio, cioè il punto in cui si trova alla massima distanza dal Sole, a oltre 152 milioni di chilometri.