L'ombra di Titano su Saturno dà spettacolo: accade soltanto ogni quindici anni

Questo perché, ogni quindici anni, la Terra e Saturno si allineano perfettamente, tanto che gli anelli scompaiono alla vista come è successo nel marzo scorso, mentre nel 2032 sarà possibile vedere l'intero disco in un cerchio perfetto attorno al pianeta. Tre di questi passaggi sono già avvenuti, ma ci saranno altre sette occasioni per osservarli: 2 e 18 luglio, 3 e 19 agosto, 4 e 20 settembre e, infine, il 6 ottobre. La durata dei transiti, tuttavia, diminuirà di volta in volta: a ottobre l'ombra sarà visibile per un solo minuto.