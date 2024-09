Voto in condotta, voto di classe (sociale)? Ai licei nessuno bocciato per cattiva condotta, ai professionali il picco

Attualmente, infatti, la media dei bocciati a causa della condotta è quasi impercettibile se si guardano le scuole secondarie superiori nel complesso: gli ultimi dati a disposizione - relativi all’anno 2021/2022 - ci dicono che a non raggiungere il sei in condotta è appena lo 0,1% di chi frequenta le classi superiori: le medie sino a oggi erano escluse dalla misura. E, se domani si ripresentasse lo stesso scenario, solo un altro 2,4% - tanti hanno avuto il sei tondo - sarebbe in bilico, essendo a rischio “sospensione in giudizio”. Come si fa a recuperare un debito in condotta? Attraverso un elaborato sull’educazione civica: se non dovesse essere soddisfacente o non venisse presentato, a settembre si rischierebbe la bocciatura.