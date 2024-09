La riforma della condotta a scuola è legge: cosa cambia per gli studenti?

“Rimane la bocciatura per il 5 in condotta. Chi ha l’insufficienza alla fine del secondo quadrimestre continua a non essere ammesso neppure allo scrutinio. Mentre con il 6, alle superiori, si è rimandati a settembre e bisogna sostenere l’esame di riparazione in educazione civica. Tenendo presente che per assegnare il voto di condotta non bisogna guardare solamente al comportamento nel secondo quadrimestre ma a quello di tutto l’anno scolastico. E ricordando, infine, che le nuove regole funzioneranno anche per le scuole medie, essendo stato reintrodotto il voto di condotta pure qui”.