Valditara alle scuole: non dimenticate l’educazione al rispetto di genere nelle ore di Educazione civica. E avvia un monitoraggio

Non si tratta del tanto (polemizzato) progetto di Educazione alle Relazioni partorito sulla scorta dello shock seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin, bensì della semplice applicazione delle nuove linee guida sull'Educazione civica, in vigore dallo scorso settembre: come specifico obiettivo di apprendimento, le scuole sono incoraggiate a organizzare attività come gruppi di discussione e focus group, coinvolgendo studenti e famiglie, al fine di sensibilizzare e educare sulla tematica della violenza di genere.