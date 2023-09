Università, il Politecnico di Milano tra i migliori 50 atenei in Europa

In testa al Qs Ranking si posiziona Oxford (Regno Unito), seguito dal Politecnico di Zurigo e da Cambridge (ancora Regno Unito). Quarto e quinto posto per due atenei londinesi, L'Imperial College e l'University College. Quanto alle altre italiane, l'Università La Sapienza (Roma) è 65esima, Bologna 78esima e Padova 89esima.

Gli indicatori

Il ranking ha tenuto in considerazione anche altri indicatori in cui il Politecnico si è posizionato brillantemente. In Employer Reputation, che valuta le opinioni dei datori di lavoro a livello globale, e Academic Reputation, basato su un sondaggio somministrato a migliaia di accademici. Nel Qs World University Rankings del 2023, il Politecnico si era posizionato all'ottavo posto al mondo in Design, al decimo posto in Architettura e al diciottesimo posto in Ingegneria.