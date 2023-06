La classifica delle migliori università al mondo: Milano, Roma e Bologna prime tra le italiane

La top 10 mondiale

Al primo posto si conferma il Massachusetts Institute of Technology (Mit), davanti a Cambridge e Oxford, che supera Stanford e conquista il podio. Tra le università europee (inglesi escluse) la migliore resta il Politecnico Eth di Zurigo, che in questa edizione sale dal nono al settimo posto. Entra in top 10 la National University of Singapore , prima tra quelle asiatiche. Bene anche l'Australia che piazza tre atenei nelle prime venti posizioni.