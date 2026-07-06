Ultimo e il concerto dei record: 2 giovani su 3 ripeterebbero l'esperienza | La pedagogista: "Giovani in cerca di guide"

Ma, a ribadire come la soddisfazione prevalga, a dominare sono i messaggi di sostegno incondizionato: "Ci sono stato e lo rifarei altre mille volte. L'emozione di cantare con 250mila persone ripaga tutto il caos del ritorno". O ancora: "I disagi si dimenticano, quello che ha trasmesso lui sul palco resta per sempre". A confermare che sia proprio il peso dell’artista a spostare (e di parecchio) il giudizio, ci sono le risposte date da chi non era presente: l'86% dice chiaramente "no" a questo tipo di manifestazioni con folle oceaniche, considerate troppo scomode.