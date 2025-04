Studenti ai lavori socialmente utili, genitori arrestati se aggrediscono docenti: le novità approvate in CdM contro la violenza a scuola

Le maggiori coperture, infatti, erano state rese disponibili in forma sperimentale da una collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e quello del Lavoro negli ultimi due anni scolastici. Ora si sono trovate le risorse per coprire per sempre gli studenti e i docenti in caso di qualsiasi infortunio avvenuto in ambito scolastico, mentre i docenti saranno tutelati anche nel tragitto scuola-lavoro come tutti gli altri lavoratori.