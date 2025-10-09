Quanto guadagna un professore in Italia? Impari il confronto con la Germania

In tutta questa classifica va però ricordato un elemento fondamentale: non tutti gli insegnanti lavorano le stesse ore in tutta Europa, e non tutti i Paesi hanno lo stesso numero di docenti. Nello specifico paesi come la Germania hanno quasi tredici studenti per ogni docente, contro i 10.8 dell’Italia. E anche l’orario lavorativo dei prof tedeschi è ben diverso da quelli italiani: più ore di lezioni frontali e di back-office da svolgere spesso a scuola e non a casa, portando le ore lavorate effettivamente anche a superare le 40 ore settimanali.