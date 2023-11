Scuole superiori, ecco quali sono i migliori istituti tecnici d'Italia | Le classifiche nelle grandi città

In questi ultimi anni gli istituti tecnici sono stati il principale argine alla “licealizzazione” delle scuole superiori, garantendosi una preferenza sulle iscrizioni costantemente intorno al 30%. Questo perché i “tecnici” costituiscono sempre più una eccellenza formativa, abbinando a una buona istruzione di base anche la possibilità di specializzarsi su alcune discipline tecniche di indirizzo, a carattere “economico” o “tecnologico” a seconda dei propri obiettivi. Efficaci a livello occupazionale - provate da azienda a trovare un geometra o un perito sul mercato del lavoro - ma anche efficaci nel caso si decida di proseguire la formazione in ambito accademico.

Per questo la Fondazione Agnelli, nell’elaborare il suo attesissimo osservatorio Eduscopio - che mette in fila le performance delle scuole del nostro Paese - approcciandosi a questi indirizzi ormai fa una doppia classifica: quella degli istituti che preparano meglio agli studi accademici e quella degli istituti che consentono di trovare più facilmente un’occupazione, in tempi rapidi e sfruttando la formazione acquisita tra i banchi.

Eduscopio 2023: le scuole “tecniche” che preparano all’università e al lavoro

Chi ha elaborato il report, per arrivare alle sue conclusioni, ha analizzato i dati di 1.326.000 studenti di 7.850 scuole, diplomati nel triennio che va dal 2017 al 2020 (a.s. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020). Nel caso particolare dei tecnici, proprio per la natura duplice dell’analisi, è stato fatto un distinguo. Per individuare gli istituti che gettano le basi per un futuro di successo all’università ci si è concentrati su quelli che portano a iscriversi a un corso di laurea almeno 1 maturato su 3. Per decretare quelli che preparano meglio al mondo del lavoro, il parametro utilizzato è stato duplice: la percentuale dei diplomati occupati che hanno lavorato almeno sei mesi a due anni dal diploma e la coerenza tra gli studi fatti e il lavoro svolto. Ma, alla fine, quali sono i migliori tecnici d’Italia? Il portale Skuola.net ha individuato le prime della classe nei principali centri urbani della Penisola, da Nord a Sud, in un raggio di 30 chilometri dal centro cittadino.

I migliori istituti tecnici di Milano

A Milano, tra gli istituti tecnici, a indirizzo economico, che riescono a garantire un buon percorso universitario spiccano il “Viganò” di Merate, l’“Enrico Tosi” e il “Jean Monnet”: queste ultime due si scambiano il piazzamento rispetto all’edizione 2022. Invariata anche la classifica dei tecnici “tecnologici” ideali per la prosecuzione degli studi dopo il diploma: il podio vede in testa ancora una volta il “Greppi”, seguito dal “Vanoni” e dal “Jean Monnet”. Passando ad analizzare, invece, le prospettive occupazionali che il diploma riesce a mettere in mano agli studenti, il miglior istituto tecnico è decisamente il “Marie Curie” di Cernusco sul Naviglio, che svetta sia tra gli “economici” sia tra i “tecnologici”.

I migliori istituti tecnici di Roma

Nella Capitale gli istituti tecnici “economici” che preparano in modo sufficientemente buono all’università sono, nell’ordine: il “Livia Bottardi”, il “Cristoforo Colombo” e l’istituto “Piazza della Resistenza” (a Monterotondo). Lato istituti a indirizzo tecnologico, invece, il migliore è un plesso situato al di fuori del comune metropolitano, ovvero il “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, seguito dal “Di Vittorio - Lattanzio” e dal “Largo Brodolini”, anche questo situato fuori a Roma, a Pomezia. Per quanto riguarda il tasso di collocamento dei diplomati, tra i tecnici a indirizzo economico il migliore in termini di prestazioni è il “Croce - Aleramo”. Mentre tra quelli di carattere tecnologico, il “Volta” di Tivoli, primo classificato 2022, scivola addirittura in sesta posizione, lasciando il vertice della classifica all’istituto “Einstein”.

I migliori istituti tecnici di Napoli

In Campania, i migliori istituti tecnici per proseguire gli studi universitari con maggiori soddisfazioni, secondo Eduscopio, si trovano fuori dal territorio di Napoli. Si tratta dell’istituto “Giancarlo Siani” di Casalnuovo (tra quelli a indirizzo economico) e del “Caracciolo” di Procida (tra quelli a indirizzo tecnologico). Sul fronte lavoro, invece, sono due istituti paritari, sempre della provincia: il “Sant’Agostino” di Camposano, tra quelli di tipo economico, e il “San Castrese” di Calvizzano, tra quelli di tipo tecnologico.

I migliori istituti tecnici di Firenze

Nella città toscana, i migliori istituti tecnici “economici” che preparano agli studi universitari sono il “Galileo Galilei” e il “Russell Newton”, mentre tra i tecnici “tecnologici” svettano il “Morante - Ginori Conti” e il “Salvemini - Duca D’Aosta”. Per chi punta, invece, a lavorare subito dopo il diploma, le migliori chance sembrano offrirle il “Cavour - Pacinotti”, per quel che attiene le scuole a caratterizzazione economica, e il “Meucci”, per quelle di natura tecnologica.

I migliori istituti tecnici di Torino

All’ombra della Mole, se si è intenzionati a intraprendere un percorso scolastico più pragmatico, che tenga allo stesso tempo conto di un'eventuale prosecuzione degli studi, orientandosi verso i “tecnici”, la scelta più adatta per Fondazione Agnelli, per quanto riguarda l’indirizzo economico, sono il “Fermi - Galilei” di Ciriè, il “Vittorini” di Grugliasco e il “Galilei” di Avigliana. Per il settore tecnologico, invece, si consiglia di puntare sul “Vittorini”, sul “Don Bosco” e sul “Russell”. Per chi cerca maggiori possibilità lavorative, invece, la scelta migliore è il “Vittorini”, tra gli “economici”, e l’“Agnelli”, per i tecnici “tecnologici”.

I migliori istituti tecnici di Bologna

Per quel che riguarda il capoluogo bolognese, tra le scuole tecniche che preparano meglio agli studi universitari, si confermano al vertice, tra quelle a indirizzo economico, l’istituto “Enrico Mattei” di San Lazzaro e il cittadino “Rosa Luxemburg”. Invece, tra quelle a indirizzo tecnologico, ci sono il “Crescenzi-Pacinotti-Sirani” e l’”Arrigo Serpieri”, entrambe in città. Lato lavoro, le più consigliate sono invece il “Keynes” di Castelmaggiore e il “Majorana”, rispettivamente tra i tecnici economici e tra i tecnici tecnologici.

I migliori istituti tecnici di Genova

A Genova, tra le migliori scuole tecniche per la prosecuzione degli studi emergono l’ “Eugenio Montale” e il “Filippo Buonarroti”, per i tecnici a indirizzo economico. Mentre il “Buonarroti” si conferma la prima scelta nel caso dei tecnici tecnologici, seguito qui dall’istituto “Italo Calvino”. Per chi, al contrario, è intenzionato a lavorare da subito dopo il diploma, tra gli istituti tecnici economici svetta il “Gastaldi”; tra quelli tecnologici meglio puntare sul “Galileo Galilei”.

I migliori istituti tecnici di Bari

A Bari, tra i tecnici più performanti in ottica universitaria si segnalano il “Giulio Cesare”, che si riconferma al vertice tra gli “economici”; a fargli buona compagnia anche il “Domenico Romanazzi". Anche nell’ambito tecnologico, nel capoluogo pugliese ci sono delle conferme: sono l’istituto “Savoia - Calamandrei” e il “Panetti - Pitagora”. Passando alle scuole che preparano meglio al lavoro, tra gli istituti tecnici economici la spunta il “Marco Polo”, tra i tecnologici il “Guglielmo Marconi”.

I migliori istituti tecnici di Palermo

Proseguendo con la nostra rassegna delle migliori scuole del Sud, ci spostiamo in Sicilia. A Palermo c’è un altro istituto “Marco Polo” che si impone come migliore scuola tecnica, ma stavolta per la preparazione che dà in vista dell’università, nel settore economico; ottime in quest’ambito anche le performance del “Vilfredo Pareto”. Mentre tra i tecnici tecnologici il “Vittorio Emanuele III” e il “Volta” sono le scelte più suggerite. E per chi vuole affrontare la sfida lavorativa subito dopo il diploma? Tra i tecnici “economici” in cima alla classifica c’è il “Damiani Almeyda - Crispi”, tra i tecnici “tecnologici” c’è il “Vittorio Emanuele III”.

I migliori istituti tecnici di Cagliari

Concludiamo con una visita in Sardegna, per osservare i migliori istituti tecnici di Cagliari. Qui le scuole che preparano meglio all’università, in base a Eduscopio, sono il “Primo Levi” di Quartu Sant’Elena e il “Pietro Martini” (tra i tecnici economici) e gli istituti “Bacaredda”, “Michele Giua” e “Dionigi Scano” (tra i tecnici tecnologici). Per intraprendere velocemente una carriera lavorativa con solo il diploma di maturità in tasca, i migliori tecnici “economici” sono, di nuovo, il “Primo Levi” e il “Pietro Martini”. Il tecnico di Quartu Sant’Elena, infine, si impone anche nella graduatoria dei migliori istituti a indirizzo tecnologico che “occupano” di più.