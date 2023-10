Scuola, dal 9 ottobre parte il piano welfare per il personale scolastico e del Mim

"Tutto il personale che lavora nella scuola avrà sconti che andranno fino a un massimo del 30% su treni, aerei, negozi, agriturismi e mercati che aderiscono alle convenzioni sottoscritte tra ministero, aziende e associazioni di categoria.

Grazie alla forte sinergia fra istituzioni pubbliche e soggetti privati, contiamo di dare un segnale concreto di attenzione a chi lavora per il futuro dei nostri figli. Un'alleanza per la scuola". Queste le parole del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a proposito dell'attivazione, a partire da lunedì 9 ottobre, di un piano sperimentale di misure di welfare in favore di docenti, dirigenti scolastici, ausiliari, tecnici e amministrativi della scuola e personale del ministero.