Scuola, per i 700 anni dalla morte di Dante tutta la Divina Commedia in 3d

"Su Youtube mancava un contenuto come questo. Ce ne sono molti e di bellissimi, ma questo cerca di dare una linearità con leggerezza, senza però rinunciare alla profondità della trama del più grande poema di tutti i tempi". Presenta così a Tgcom24, il riassunto de "La Divina Commedia" , la sua ultima creazione in 3d, interamente realizzata con il mouse, Marco Mellace , 44 anni, da 7 docente di sostegno all'Iss Luca Paciolo di Bracciano (Roma) e meglio conosciuto, anche a livello internazionale, come Flippedprof . Così, nell'anno del 700mo dalla morte del sommo poeta, un omaggio a Dante Alighieri senza... barriere.

"Quelli pubblicati sul mio canale Youtube - spiega Mellace a Tgcom24, - sono trentacinque minuti dedicati al grande Dante: il riassunto di tutta la Divina Commedia con i miei disegni e le mie animazioni. Un lavoro di intere settimane, in cui ho potuto fare piccoli aggiustamenti e ottimizzazioni rispetto alle versioni caricate singolarmente in precedenza".

Piccoli accorgimenti anche tecnici nel video completo, "per rendere il contenuto ancora più fruibile dallo smartphone", sottolinea Mellace.



"In un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo, ho provato a rendere semplice qualcosa di complesso come Dante. Ora, più che mai, - aggiunge Mellace che realizza da anni video-didattici in diverse discipline per la didattica Flipped Classroom, tecnicamente "classe capovolta", non solo per i suoi alunni - c'è bisogno di una forte condivisione delle pratiche didattiche in grado di poter colmare i tanti svantaggi degli apprendimenti a distanza a volte necessari. Spero, che quest'ultimo contenuto possa essere davvero utile agli studenti e ai colleghi".

"In che modo ho lavorato? Il riassunto è perfettamente coerente alla trama dell'opera. Poi ci ho messo del mio: per esempio, - conclude Mellace a Tgcom24, - ho cercato di rendere il Purgatorio piacevole, comprensibile e scorrevole e nel Paradiso ho restituito un'immagine più umana di Beatrice e di Dante nel loro rapporto. Tuttavia sarà solo Dante a rivolgere parole d'amore piene di passione per Beatrice, nel rispetto della trama".

Ma dove trova il tempo per realizzare questi lavori? "La passione", risponde e saluta, augurando "Buona visione e buon apprendimento a tutti gli studenti".