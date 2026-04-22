Scuola, disponibili i primi calendari per il 2026/2027: quasi tutte le festività cadono di domenica

Il 25 dicembre, Natale, è un venerdì, il che vuol dire che Santo Stefano, che cade di sabato, è un giorno di festa "perso". Le scuole potrebbero decidere di chiudere qualche giorno a febbraio, per il periodo di Carnevale, con il martedì grasso che cade il 9 febbraio, ma questa sarà una scelta dei singoli istituti che non coinvolge nessuna festività nazionale. Male anche per il periodo primaverile: 25 aprile e primo maggio cadono di domenica e di sabato, rendendo impossibile fare ponte. La festa della Repubblica, il 2 giugno, è invece un mercoledì: potrebbe regalare due giorni in più a casa alla vigilia della chiusura dell'anno scolastico permettendo, a chi non ha compiti e interrogazioni dell'ultimo minuto da preparare, di avere già un primo assaggio dell'estate.