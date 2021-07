Scuola 2021/2022: Bolzano parte per prima, ultime Puglia e Calabria. Il calendario ufficiale, con feste e ponti

I primi saranno, come spesso accade, i ragazzi della provincia di Bolzano; gli ultimi, a distanza di due settimane, quelli di Puglia e Calabria. Stiamo ovviamente parlando dell’inizio del prossimo anno scolastico 2021/2022. Perché, a meno di un mese dalla fine di uno degli anni più travagliati della storia, anche per la scuola, già è tempo di pianificare la ripartenza. Sperando che sia così in tutti i sensi. Quasi tutte le regioni, infatti, hanno ufficializzato il proprio calendario scolastico. Così, il portale specializzato Skuola.net ha voluto fare una ricognizione generale, evidenziando non solo l’inizio e la fine delle lezioni ma anche le soste e le festività.

Anno scolastico 2021/2022: le date principali

La prima campanella, per gli studenti dell’Alto Adige, suonerà lunedì 6 settembre. A Milano e Roma e in tanti altri posti si parte sette giorni dopo (lunedì 13 settembre), la Campania slitta a mercoledì 15 settembre, chiudono pugliesi e calabresi lunedì 20 settembre. L’ultimo giorno di scuola, invece, sarà piazzato tra l’8 e il 16 giugno (un po’ più in là per la scuola dell’infanzia). In mezzo le pause tradizionali in occasione delle feste comandate: le vacanze di Natale inizieranno tra il 23 e il 24 dicembre, per concludersi il 6 gennaio 2022 (un giovedì, per questo alcune regioni hanno già indicato la ripresa per lunedì 10 gennaio); le vacanze di Pasqua, invece, dovrebbero essere fisse per tutti da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (compresi).

Tra le altre feste che faranno saltare giorni di scuola anche quella di Ognissanti (il 1° novembre è un lunedì, qualcuno allunga il ponte al 2 novembre, per la commemorazione dei defunti); così come il 25 aprile (Festa della Liberazione, ancora lunedì); niente da fare per il 1° maggio (è domenica); il 2 giugno, invece, cade di giovedì. Per Carnevale ogni regione fa a modo suo. Ma ecco come stanno le cose, regione per regione:

Valle d'Aosta

Qui le lezioni cominceranno lunedì 13 settembre e termineranno mercoledì 8 giugno 2022. Le vacanze di Natale invece, si protrarranno fino a domenica 9 gennaio 2022 (si torna il 10 gennaio). Per la pausa di Carnevale si resterà a casa da lunedì 28 febbraio a martedì 1° marzo.

Piemonte

In Piemonte la scuola inizierà lunedì 13 settembre e terminerà mercoledì 8 giugno 2022. Le vacanze di Natale saranno più lunghe del solito: si tornerà in aula lunedì 10 gennaio 2022. Per il Carnevale si resta a casa dal 26 febbraio al 1° marzo.

Lombardia

In Lombardia si inizia lunedì 13 settembre 2021 e si va in vacanza mercoledì 8 giugno 2022. Per Natale si resta a casa dal 23 dicembre al 6 gennaio. Ogni scuola deciderà in autonomia per il ponte di Carnevale: per chi adotta il rito ambrosiano la sospensione della didattica è prevista per i giorni di venerdì 4 marzo e sabato 5 marzo; per chi segue il rito romano, invece, cadrà lunedì 28 e martedì 1 marzo. Infine, per la festa del Santo Patrono a Milano (Sant’Ambrogio, martedì 7 dicembre, molte scuole potrebbero fare ponte riprendendo le lezioni direttamente mercoledì 8).

Veneto

Curioso quanto avverrà in Veneto. Qui, infatti, si è optato per gli ingressi scaglionati: lunedì 13 settembre iniziano le lezioni delle scuole dell’infanzia, delle elementari e delle medie, mentre i licei rientreranno giovedì 16. Di conseguenza, le vacanze estive inizieranno in date diverse, coerentemente con la durata del calendario scolastico: mercoledì 8 giugno 2022 finiranno elementari e medie, venerdì 10 giugno per le superiori. Per le vacanze di Natale è prevista una lunga pausa: si torna in aula lunedì 10 gennaio. Per il Carnevale le scuole resteranno chiuse fino al mercoledì delle Ceneri (2 marzo 2022) compreso.

Trentino-Alto Adige

Anche nella provincia di Trento si inizia lunedì 13 settembre 2021 ma si finisce venerdì 10 giugno 2022. Le vacanze di Natale sono previste fino a domenica 9 gennaio 2022, mentre quelle di Carnevale da lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo 2022.

A Bolzano, invece, si anticipa la partenza a lunedì 6 settembre e si finisce per ultimi, giovedì 16 giugno. Ma a Carnevale, si resta a casa da sabato 26 febbraio a domenica 6 marzo. La pausa per Natale terminerà domenica 9 gennaio.

Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia si torna in aula giovedì 16 settembre e si termina l’anno scolastico l’11 giugno 2022. La sosta natalizia sarà da venerdì 24 dicembre a giovedì 6 gennaio 2022; quella per Carnevale da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo 2022 (mercoledì delle Ceneri) compresi.

Liguria

In Liguria si rientrerà in aula il 15 settembre e l’ultimo giorno di scuola sarà venerdì 10 giugno 2022. Anche in questa regione ci saranno vacanze di Natale lunghe, con gli studenti che potranno rientrare lunedì 10 gennaio. Ponte lungo per la Festa della Repubblica: da giovedì 2 a domenica 5 giugno 2022.

Toscana

In Toscana si inizia mercoledì 15 settembre e si finisce venerdì 10 giugno 2022. Vacanze standard per Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio. Lo stesso vale per quelle di Pasqua, dal 14 al 19 aprile 2022. Per Carnevale ancora non ci sono indicazioni chiare.

Abruzzo

In Abruzzo si inizia il 13 settembre 2021 per terminare l'8 giugno 2022. Questa è una di quelle regioni in cui, oltre al primo novembre, si resterà a casa anche il 2 novembre, per la commemorazione dei defunti. Le vacanze di Natale sono leggermente anticipate, dal 23 dicembre 2021, e si chiudono il 6 gennaio 2022. Qui scuole chiuse anche il 3 marzo 2022.

Lazio

Nel Lazio si rientrerà in classe il 13 settembre. Le scuole, invece, chiuderanno l’8 giugno 2022. Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Nessuna notizia chiara sul Carnevale. Per Pasqua, come dappertutto, ci si fermerà da 14 al 19 aprile 2022.

Molise

L’anno scolastico inizierà mercoledì 15 settembre e si concluderà mercoledì 8 giugno 2022. Vacanze di Natale anticipate con inizio il 23 dicembre 2021 e posticipate fino al 9 gennaio 2022 compreso (si riprende lunedì 10 gennaio).

Campania

In Campania le scuole apriranno mercoledì 15 settembre 2021, mentre le lezioni termineranno mercoledì 8 giugno 2022. Vacanze lunghe per natale: si rientrerà il 10. Pasqua come da calendario comune (14-19 aprile 2022). Silenzio su quelle di Carnevale.

Basilicata

In Basilicata si inizierà il 13 settembre 202 e si finirà l’8 giugno 2022. Anche qui, oltre al primo novembre, si resterà a casa pure il 2 novembre. Vacanze ‘corte’, invece, per Natale: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Puglia

Vacanze fino a lunedì 20 settembre (giorno in cui suonerà la prima campanella) per gli studenti della Puglia. Con le lezioni che finiranno giovedì 9 giugno 2022. Le vacanze di Natale si protrarranno fino a domenica 9 gennaio 2022 (ripresa il 10 gennaio). Festa anche il 2 novembre.

Calabria

In Calabria si tornerà in classe lunedì 20 settembre, mentre l’ultimo giorno di lezione sarà il 9 giugno 2022. Sul resto tutto tace, almeno in via ufficiale.

Le altre regioni

Nessuna notizia ufficiale da parte delle restanti regioni: Emilia-Romagna, Sicilia, Sardegna, Marche, Umbria. Ma è facile immaginare che anche qui gli uffici scolastici regionali diffonderanno molto presto il calendario 2021/2022.