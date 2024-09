Ritorno a scuola, 10 consigli per un metodo di studio a prova di superiori

Non bisogna aspettare la prima pagella: le eventuali difficoltà emergono fin dalle prime verifiche e di solito tendono a peggiorare strada facendo. La buona notizia è che non è mai troppo tardi per correre ai ripari, come spiega Valentina Vollaro, una delle Tutor più richieste di Ripetizioni.it, la piattaforma leader in Italia per le lezioni private, specializzata proprio in questa branca. Insieme a lei, il portale Skuola.net ha stilato un decalogo con 10 regole facili da seguire per migliorare il proprio metodo di studio, utili non solo per gli studenti ma anche per i genitori che vogliono dare una mano ai propri figli.