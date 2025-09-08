Audiometrista, audioprotesista, ortottista e… (anche) infermiere: ecco le professioni sanitarie in crisi di "vocazioni"

Questi dati, va detto, fanno riferimento all’anno accademico 2024/2025 ma sono comunque indicativi di trend consolidati come quello di infermieristica, che con ben 20.409 posti (pari al 55% del totale) domina lo scenario ma attraversa una crisi preoccupante: anno dopo anno stanno diminuendo i candidati rispetto ai posti disponibili e adesso, per la prima volta, il rapporto è arrivato all’unità. Se le cose continuassero così, a breve potrebbe scattare un allarme rosso per la mancanza di nuovi infermieri.