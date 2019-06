Prima prova maturità 2019: la soluzione della traccia C2

"Tema attualità su sport e storia: il ruolo di Gino Bartali, non solo un ciclista". Il commento di Sara De Leonardis. "La tipologia C2 del tema di attualità dal titolo Tra sport e Storia si occupa a fondo della figura sportiva e altrettanto umana del campione di ciclismo Gino Bartali. Uomo di grande spessore, Gino Bartali è noto per avere sia ottenuto grandissimi successi sul piano sportivo nell’ambito del Giro d’Italia e del Tour de France sia sul piano umano salvando la vita di tantissime persone; il suo nome viene infatti annoverato tra gli uomini giusti. Bartali l’uomo viene annoverato e ricordato anche a Gerusalemme nell’ambito della lista santa dello Yad Vashem che sarebbe il cosiddetto "mausoleo" che ricorda la Shoah. Il riconoscimento come uomo giusto viene dato a Bartali in occasione dei Campionati mondiali che si sono svolti nella sua città, Firenze. Il suo ruolo è stato fondamentale e ha fatto sì che nel corso della Seconda Guerra mondiale siano state salvate molte vite umane tra gli ebrei destinati ai campi di lavoro nazisti. A partire da un articolo di Gatti de Il Giornale viene descritta quindi la figura del Bartali uomo dal cuore d’oro e del Bartali sportivo. Al candidato si richiede - a partire dall’articolo di Gatti - di creare un elaborato su Bartali opportunamente intitolato, basandosi su articoli, su letture, esperienze e dividendolo magari in paragrafi ben titolati".