Prima prova maturità 2019: la soluzione della traccia B1

Testo argomentativo sul nostro patrimonio culturale e il suo ruolo per il nostro futuro. Questo il commento di Chiara Saibene: "Quest'anno la tipologia B della prova di maturità propone un testo tratto da Istruzioni per l'uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, di Tommaso Montanari, storico dell’arte e saggista fiorentino. Il brano evidenzia l’importanza del patrimonio culturale della nazione non solo in quanto espressione del suo passato, ma anche come perenne memento mori: il tempo è destinato a ingoiare tutto, anche il nostro presente che ora ci sembra eterno, e ciò che nel passato era un tempio glorioso ora è infatti diventato un cumulo di rovine. L’arte e la sua conservazione sono uno strumento per liberarci dalla "dittatura del presente", per renderci conto della nostra caducità, e incitarci a prendere in mano il nostro futuro. L’autore inoltre mette in guardia: la vera arte non è quella del palinsesto, quella di massa; la vera arte è lo spirito della nazione, il filo rosso che collega le varie generazioni, e la materia che forma la nostra identità."