Prima prova maturità 2019: la soluzione della traccia A1

"Risvegli di Ungaretti: una poesia sul tema della rinascita", il commento di Simona Pani. "Nella lirica Risvegli Ungaretti affronta il tema della rinascita. in seguito alla dolorosa esperienza della guerra, combattuta in prima persona, il poeta si sente come rinascere dopo aver vissuto altre vite, lontane dal suo spazio e dal suo tempo, Ungaretti si sente continuamente perso in questa dimensione estranea in cui si trova e solo gli affetti familiari riescono a "destarlo" e riportarlo al presente consentendogli di riacquisire la dimensione del sé e riportandolo alla tranquillità. nonostante il poeta sia riuscito ad ottenere la propria pace non dimentica però gli amici che ha perso paragonandoli alle nuvole che ricompaiono come loro riemergono nella sua memoria. A questo punto il poeta non può far altro che interrogarsi sull’esistenza di Dio e su cosa esso sia e la risposta per l’autore è che sia una piccola creatura spaventata che piange per gli orrori degli uomini ma questo pianto lo rigenera e lo conforta."