Occupazioni, tra nuove norme sulla condotta e Ddl Sicurezza proteste “disincentivate”? Il parere della preside

Ma, quest’anno, gli studenti più riottosi potrebbero incontrare sul loro cammino degli ostacoli un po’ più insidiosi. Parlando di scuola, il pensiero non può che andare alle nuove norme sulla condotta, diventate operative qualche settimana fa, che danno la possibilità ai docenti di bocciare mettendo un’insufficienza in condotta, in caso di comportamenti fortemente vietati. Ma, in prospettiva, non si può sottovalutare pure il Ddl Sicurezza, che presto potrebbe diventare legge, che tra i nuovi reati introduce quello di “occupazione abusiva di immobile altrui”, teoricamente applicabile anche alle scuole.