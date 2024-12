Nuovo codice della strada, vecchie abitudini: giovani alla guida tra distrazione, alta velocità e alterazione psico-fisica

Forse la radice di questi comportamenti risiede più nella sottovalutazione del rischio che nel dolo consapevole: quando capita di dover scegliere se salire o meno in macchina con un conducente che non è in condizioni di guidare - perché ubriaco, assonnato o altro - in 4 casi su 5 si opta per la soluzione più rischiosa, ovvero accettare il passaggio, ignorando la paura (59%) o facendo finta di nulla (19%). Solo il 22% si è operato attivamente per provare a far desistere il conducente dal mettersi alla guida. E la cosa ancora più allarmante è che non si tratta di uno scenario così raro: è capitato a oltre un terzo degli intervistati (31%).