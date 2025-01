Maturità 2025, le reazioni sulle materie della seconda prova: esultano gli studenti dello Scientifico, mentre i futuri geometri...

Ma, come detto, le posizioni cambiano di tono, anche di parecchio, a seconda dell’indirizzo. Basta dare uno sguardo ai commenti affidati in queste ore dai maturandi alle piattaforme social. Qualcuno ha la sensazione di aver scampato un bel pericolo: “Grazie a Dio è uscito inglese dopo 10 anni”, dice uno studente dell’istituto tecnico Turistico, “Siamo baciati da Gesù Cristo”, gli fa sponda una ragazza che frequenta il liceo per le Scienze Umane. “Latino interno e si gode”, sottolinea un maturando del Classico. Mentre aver evitato la tanto temuta fisica ha spinto più di qualche alunno dello Scientifico a esultare su TikTok con tanto di balletti.