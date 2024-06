Maturità 2024, a Napoli un 86enne sostiene l'esame (per la seconda volta)

Questo per l'86enne è il secondo esame di Maturità. Infatti, Fulvio è già diplomato in Ragioneria. Ha scelto di conseguire un altro diploma - si è iscritto all'indirizzo Cat (Costruzione, ambiente e territorio) del corso serale – dopo la morte della moglie "per non impigrirmi a casa davanti alla tv o in un circoletto a giocare a carte". "Ho tre figli che vivono a Padova, ad Albano Laziale e a Frattaminore. Dopo la scomparsa di mia moglie sono rimasto solo. Per non intristirmi trascorrevo le giornate con gli amici al circolo, tra una sfida calcistica in tv e una partitella a carte. Ma un giorno ho detto a un mio amico: 'Senti, io oggi non vengo. Preferisco leggere un libro e studiare'. Così, due anni fa, sono ritornato tra i banchi all'Archimede al corso serale".