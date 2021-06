Maturità, l'esempio di Mariuccio: da ex falegname al diploma a 84 anni

Classe 1937, una vita in falegnameria, e una grande passione: lo studio. Così, Mario (anzi Mariuccio come lo chiamano ormai tutti), 84 anni il 20 giugno, si è diplomato presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Paolo Baffi" di Fiumicino, coronando così il suo sogno: "Studiare mi riempie di gioia interiore", ha detto alla commissione.

Un colloquio brillante, durato 50 minuti, nel quale Mariuccio ha dato prova della sua conoscenza. Uno studente modello, scoperto sui social grazie al post di un docente che insegna Economia aziendale al Baffi e che ha orgogliosamente pubblicato un selfie con il signor Mario un "ragazzo delle superiori di 84 anni che si sta diplomando in Amministrazione finanza e marketing".

Un'infanzia non facile. Nato a Roma, per studiare gli fu concessa una sola possibilità alle scuole elementari, poi ha dovuto lasciare per cominciare subito a lavorare, in falegnameria dove ci ha rimesso il pollice della mano sinistra. Ma non ha mai abbandonato il desiderio di portare a termine gli studi: quindi prima la licenza media, conseguita a 80 anni e poi la maturità.

"La Scuola è Meravigliosa - scrive il prof su Facebook - quando scopri in un signore di soli 84 anni la voglia di mettersi ancora in gioco e coronare il sogno di una vita, quella di raggiungere il Diploma! Grazie Mario per ciò che in questi anni hai insegnato a noi Professori!"