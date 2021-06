Maturità 2021 e ritorno a scuola, il ministro Bianchi risponde agli studenti

Quello appena concluso è stato un anno scolastico davvero difficile. In questi giorni si stanno svolgendo gli scrutini finali e gli studenti sapranno finalmente se saranno promossi o bocciati. Ma c’è una categoria per cui i giochi non sono ancora terminati: si tratta di coloro che dovranno affrontare gli esami di Stato 2021. Manca ormai poco al via della Maturità: dal prossimo 16 giugno inizieranno i colloqui in tutta Italia. Si tratterà di una formula “light” che tiene conto delle oggettive difficoltà di questi mesi. Volete saperne di più? A chiarire i vostri dubbi sarà direttamente il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, rispondendo alle domande della community di Skuola.net , a poco meno di una settimana dalla partenza degli esami. Non solo. Il nostro ospite speciale ci parlerà anche di come potrebbe avvenire il rientro a scuola a settembre 2021. Quando? Giovedì 10 giugno alle 12:15 durante un nuovo appuntamento con #MeetZeta, il format della Skuola Tv pensato per far dialogare studenti e istituzioni, rigorosamente live!

La Maturità 2021 spiegata dal ministro Bianchi su Skuola.net

Dai primi mesi del 2020 chiusure, didattica a distanza, distanziamento e mascherine sono stati all’ordine del giorno. In particolare per i ragazzi delle superiori. Nonostante questo, l’esame di Maturità si farà. La formula sarà, come l’anno scorso, quella del maxi-orale, con un focus particolare sull’elaborato, il lavoro che i maturandi hanno completato nelle ultime settimane di scuola sulle materie di indirizzo. Ma ci sarà spazio anche per le altre materie, per collegamenti interdisciplinari, per PCTO e Educazione civica. Novità di quest’anno, il Curriculum dello Studente, che permetterà alle commissioni di avere una visione a tutto tondo dei diplomandi e del loro percorso.

Questa volta, però, a differenza del 2020, le ammissioni non saranno automatiche: un dettaglio sicuramente non di poco conto, che molti studenti temono visti i disagi di questi mesi. Sarà proprio il ministro Bianchi a commentare le decisioni sugli esami di quest’anno e a chiarire i dettagli ancora oscuri, il 10 giugno - a partire dalle 12.15 - su Skuola.net. Per seguire la live basterà collegarsi sul sito, su YouTube e sui canali social della piattaforma per studenti.

Non solo Maturità: come si tornerà a scuola a settembre?

Non solo Maturità, però. Nel corso della puntata, il Ministro sarà intervistato anche su una tematica che sta molto a cuore a tutti gli studenti, cioè il back to school. Cosa ci aspetterà a settembre? Si riuscirà a tornare alla scuola che ricordavamo?

Inoltre, si proverà a conoscere meglio anche Patrizio Bianchi in persona. Come se l’è cavata lui, quando era uno studente? Come sono stati i suoi esami di Stato? E cosa vuol dire essere il ministro dell’Istruzione in questo periodo così particolare? Per conoscere in tempo reale le risposte del Ministro, come detto, basterà sintonizzarsi su Skuola.net (o sui suoi canali Facebook e Youtube) il 10 giugno dalle 12:15. A guidare la puntata Daniele Grassucci, Direttore di Skuola.net, e Carla Ardizzone, Caporedattore di Skuola.net. I due conduttori si faranno portavoce della community studentesca ponendo le domande raccolte negli scorsi giorni attraverso un sondaggio a cui hanno partecipato migliaia di ragazzi.