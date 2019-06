Maturità 2019, seconda prova per oltre 520mila studenti | Al Liceo Classico Tacito e Plutarco

Seconda prova scritta degli esami di Maturità , diversa per ogni indirizzo: Latino e Greco al Liceo Classico , Matematica e Fisica per lo Scientifico. Sotto esame oltre 520mila studenti . Mercoledì tra i protagonisti della prova di italiano Ungaretti, Sciascia, il generale Dalla Chiesa e il ciclista Bartali. Uno studente su 3 ha scelto la traccia su "L'illusione della conoscenza".

Seconda prova al Liceo Classico: Tacito per la versione di latino, Plutarco di greco - Sono Tacito e Plutarco gli autori della seconda prova dell'esame di Maturità 2019 al Liceo Classico. Il testo della versione latina è tratta dalle "Historiae", mentre quello della versione greca da "Vita di Galba" e narrano l'assassinio di Servio Suplicio Galba e l'acclamazione di Otone.



Maturità 2019, problema su condensatore allo Scientifico - Per il Liceo Scientifico la seconda prova della Maturità riguarda complessivamente le due discipline caratterizzanti: Matematica e Fisica. Prevede la soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposti. Il compito di fisica prevede un problema da risolvere su un condensatore.



Dall'autoritratto al selfie all'Artistico - Dall'autoritratto al selfie la traccia proposta ai maturandi dell'Artistico indirizzo arti figurative plastico scultoreo. Mentre per l'indirizzo audiovisivo e multimediale "La luna e l'anniversario dello sbarco del 1969".



Don Milani per Scienze Umane - Per Scienze Umane, la traccia parte dai testi tratti da "Lettera a una professoressa", libro del 1967 scritto da alcuni ragazzi della scuola di Barbiana, sotto la supervisione di don Lorenzo Milani e "Storia della scuola" di Saverio Santamaita.



I rischi del business a Economia aziendale - I quattro rischi del business e il conto economico di Alfa spa dal quale emerga il miglioramento del risultato economico e del rischio di credito, sono contenuti nella seconda prova di Economia aziendale. Seguono poi una serie di quesiti: il candidato deve sceglierne due.