Maturità 2019, i commenti di Skuola.net alle tracce della seconda prova

Economia aziendale, il commento di Giovanni Carlini: "La traccia del tema di maturità per le scuole impegnate nel corso AFM appare risolvibile da ogni studente che ha seguito il corso di ragioneria-economia aziendale a scuola o ha studiato mantenendosi sulla sufficienza. Laddove il report esprime un’analisi verbale, il bilancio civilistico rispetta il dettato del Codice Civile che lo studente dovrebbe avere con se nello sviluppo del compito. Relativamente alla seconda parte consigliabile riguarda sia la redazione del budget che l’analisi per indici. Concludendo si tratta di un tema di maturità di complessità 'normale'".



Scientifico, le prove di matematica e fisica: "Come visto nelle simulazioni quest’anno viene richiesto agli studenti una buona conoscenza sia di matematica che di fisica, impossibile svolgere la prova correttamente senza un’integrazione di queste due discipline. Sicuramente una prova interessante e motivante, introduce però una complessità notevole, mai vista prima nelle seconde prove scientifiche".



Scienze umane, il commento di Ramona Consoli: "Dalla traccia si evince come in Italia sia presente ancora una forte differenziazione linguistico-sociale. Che ruolo ha la scuola Italiana in questo contesto? Essa dovrebbe essere strumento di inclusione ed integrazione sociale garantendo a tutti i cittadini un' uguale istruzione, ponendo le giusti basi conoscitive per scelte educative, e non, consapevoli. Se non avesse questi obiettivi la scuola così come la intendiamo non dovrebbe esistere. Sulla base di queste premesse bisogna individuare se e come è cambiata la scuola oggi anche in relazione alle nuove tecnologie".